Og der er det tid for drikkepause på Stamford Bridge.

Kveldens første sjanse for Giroud! Spissen blir spilt gjennom og kommer til avslutning, men den er av det svært løse slaget. Null problemer for keeper.

Linken mellom Rudiger og Alonso har vært hyppig brukt så langt, og denne gangen finner tyskeren venstrebacken med en chip over forsvaret. Klarer derimot ikke å få ballen med seg mot mål.

Pulisic gikk i bakken like før Alonsos skudd og holdt seg til beinet. Ser imidlertid ut som det går bra med amerikaneren.

Alonso banker til, men skuddet er langt ifra godt nok. Langt over og utenfor fra spanjolen.

Lewis slår inn og Cantwell stuper frem, men midtbanespilleren er litt for mye på etterskudd og når ikke frem til ballen.

Forsøker seg gang på gang langs begge kantene her, Chelsea. Foreløpig har de ikke lykkes med å skape sjanser på denne måten.

Rudiger spiller en nydelig pasning til Alonso som går for innlegg. Nok en gang stopper det i en forsvarer.

Chelsea har god kontroll her, men den første store sjansen utebli foreløpig.

Presser Norwich kraftig nå, Chelsea. Får corner etter et nytt forsøk på innlegg fra kant.

Chelsea har tatt litt grep om kampen her. Triller ballen rundt og leter etter en vei gjennom gjestenes forsvar.

Chelsea kommer til innlegg fra høyrekanten og finner Loftus-Cheek i feltet. Midtbanespilleren for headet, men til side for mål.

