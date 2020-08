Mohamed Elyounoussi herjet da Celtic knuste KR Reykjavík

Mohamed Elyounoussi storspilte mot KR Reykjavík da Celtic lekte seg til 6-0-seier og avansement i Champions League-kvalifiseringen. Nordmannen scoret to mål.

Mohamed Elyounoussi storspilte da Celtic slo KR Reykjavík 6-0 i Champions League-kvalifiseringen tirsdag. Lise Åserud / NTB scanpix

Moi fikk plass i startoppstillingen til skottene og takket for tilliten med solid spill og to scoringer på Celtic Park. I det som ble en transportetappe scoret den norske landslagsspilleren det første og det siste av i alt seks Celtic-mål.

Nordmannen herjet med islendingene i første omgang og leverte et spill som ikke bare må ha gledet Celtic-manager Neil Lennon, men også den norske landslagssjefen Lars Lagerbäck før høstens viktige landskamper.

26-åringen gjorde det meste riktig før pause og høstet lovord fra flere eksperter som fulgte kampen. Blant annet mente tidligere Celtic-keeper Pat Bonner at nordmannen hadde levert en strålende omgang og virket lynskarp de første 45 minuttene.

– Og han har levert noen små gullbelagte øyeblikk i første omgang, sa Bonnet til BBC.

Etter hvilen var ikke Elyounoussi like toneangivende, men han var involvert i oppbyggingen i det fjerde Celtic-målet og ble kåret til banens beste.

Dribleshow

Kristoffer Ajer, som var plassert på benken, fikk også se Odsonne Édouard og Christopher Jullien score hvert sitt mål før pause.

2. omgang var bare 25 sekunder gammel da Greg Taylor stanget inn 4-0, før Édouard leverte et dribleshow i boksen til Reykjavík etter 72 minutters spill. 22-åringen dro av fire mann før han satte inn sitt annet mål for kvelden. Da sto det 5-0 i Skottland.

I sluttminuttene fastsatte Moi resultatet til 6-0

26-1

På grunn av koronasituasjonen spilles det kun én kamp i kvalifiseringsrundene, og det er kanskje like greit for KR Reykjavík, som var sjanseløse i Glasgow. Gjestene hadde kun en småskummel sjanse i første omgang. Den var det tidligere Lillestrøm- og Stabæk-spilleren Pálmi Rafn Pálmason som sto for.

Skottene slapp seg litt ned da seieren var sikret og slapp KR Reykjavík mer med i kampen, men det ble liksom aldri helt farlig, med noen få unntak. Celtic-keeper Vasilios Barkas hadde få problemer med å rydde opp i det som kom.

Statistikken var helt klart på skottenes side før kampen. Tre ganger tidligere hadde Celtic møtt motstand fra sagaøya og sto med en målforskjell på 20-1. Den statistikken ble tirsdag forbedret til 26-1 på fire kamper.

For å ta seg til mesterligaen må Celtic vinner ytterligere to kvalifiseringskamper før det venter en siste playoffkamp. Der skal det etter planen spilles dobbeltoppgjør.

I neste runde venter vinneren av oppgjøret mellom svenske Djurgården og Ferencváros fra Ungarn.

