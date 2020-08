Toppserien direkte: Runder RBK ti strake kamper uten tap?

For gjestene er Laupstad inne for Rijsdijk.

Lagene er klare og inn for Emilie Bragstad kommer Solfrid Hofset for RBK. Førstnevnte soner karantene for sitt røde kort i forrige match mot Røa.

Gjestene fra Arna i Bergen har på sin side tre bronsjemedaler på rad å skimte med fra 2012, 2013, og 2014-sesongen i tillegg til samme plassering i 2001 og 2018. Arna-Bjørnar er et allianseidrettslag bestående av fotballgruppene i Arna Turn og Idrettslag og Bjørnar IL. Deres kvinnelag har vært i Toppserien siden 1997 med unntak av et opphold i førstedivisjon i 2005.

Trondheims-Ørn, som vertene var kjent som forut for årets sesong, er den mest suksessrike klubben i norsk kvinnefotball med sine 7 seriegull og 8 cupmesterskap. Ørns store suksessperiode sammenfalt med Rosenborgs dominans på 90-tallet og tidlig 2000-tall, hvor alle deres nevnte mesterskapspokaler ble vunnet mellom 1993 og 2003. I 1994, 1996, 1997 og 2001 ble det attpåtil The Double. Klubben har vært å finne i Norges øverste divisjon helt siden oppstarten av denne i 1987.

