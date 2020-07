3292 dager siden sist: Ciljan trodde det var slutt etter ti minutter

- Jeg er ydmyk og takknemlig, sier Per Ciljan Skjelbred.

ROSENBORG-VIKING 3–0:

LERKENDAL: Sist han Per Ciljan Skjelbred spilte i Rosenborg-drakt på Lerkendal var 27. juli 2011, for ni år og 3 dager siden. Eller 3292 dager, for å være nøyaktig.