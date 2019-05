Tror Grytebust blir FC Københavns nye førstevalg: - Han har prestert over tid

I går ettermiddag kom nyheten om at Sten Grytebust er klar for FC København fra sommeren av. Han var på utgående kontrakt og går gratis til den danske storklubben i sommer, og har skrevet under ei kontrakt på 3,5 år. Grytebust har vært i OB siden 2016.

– Det er så fortjent og et riktig steg å ta nå etter at han har prestert over tid. Han har tatt den danske ligaen med storm, så det er ikke en kjempeoverraskelse at han går til FCK. Jeg tror dette kommer til å bli kjempebra, sier landslagets keepertrener, Frode Grodås til Sunnmørsposten.