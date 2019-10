Fem snakkiser etter TIL-Ranheim: «TIL herjet på Alfheim – kan ta et langt steg mot ny eliteseriekontrakt allerede til helga»

TIL-Ranheim 4–2

1) TIL herjet på Alfheim – kan ta et langt steg mot ny eliteseriekontrakt allerede til helga

At denne kampen var essensiell i TILs jakt på overlevelse var åpenbar. Med fem kamper igjen skilte bare to poeng mellom de fem siste lagene på tabellen. Blant disse TIL og Glimt.

Tabellen så ut som følger før kampen:

12) TIL 25 poeng

13) Sarpsborg 08 24 poeng

14) Ranheim 24 poeng

15) Strømsgodset 24 poeng

16) Mjøndalen 23 poeng

TILs 4–2-seier sendte dem opp på 28 poeng, noe som gir følgende tabell søndag kveld:

12) TIL 28 poeng

13) Sarpsborg 08 25 poeng

14) Strømsgodset 24 poeng

15) Mjøndalen 24 poeng

16) Ranheim 24 poeng

Neste søndag venter Sarpsborg 08 i Østfold. Vinner TIL der vil de havne opp på 31 poeng, og potensielt gå forbi flere lag over seg. Lite tilsier at lagene bak vil plukke nok poeng til å sende «Gutan» verken på nedrykksplass eller kvalik.

I tillegg til at det er gledelig at TIL har scoret ni mål på to kamper på Alfheim (vant 5–0 mot Kristiansund sist), så er måten de kommer på også mildt sagt gledelig.

For der dette TIL-laget har sluttet å angripe etter å ha tatt ledelsen tidligere i sesongen, fortsatte de med det både på 1–0, 2–1 og 3–1. Så mange store muligheter hadde laget på slutten at det kunne blitt både 5,6 og 7.

Måten målene til Magnus Andersen (3–1) og Runar Espejord (4–1) kommer må varme nesten samtlige av de 3.002 som var på Alfheim.

2) De dramatiske minuttene rett før pause

I det 43. minutt ble TIL-spiss Fitim Azemi liggende nede etter en duell. Så alvorlig var skaden at Azemi måtte ut på båre. Samtidig som Runar Espejord gjorde seg klar, ble spillet satt i gang igjen.

Med bare 10 mann på banen angrep TIL, og ballen endte opp hos Onni Valakari på 16-meteren. Han sendte ballen trygt ned i keepers høyre hjørne til 2–0-ledelse.

Så kom Espejord inn, og TIL skulle bare forsvare inn ledelsen til pause. Det klarte de ikke. Etter at Mushaga Bakenga hadde bommet på en kjempesjanse, gikk returen ut til Aleksander Foosnæs som scoret fra 15 meter.

3) Pirinens «revansje»

Benket, utskjelt og stemplet som en fiaskosignering. Sesongen til Juha Pirinen har ikke vært enkel etter overgangen fra finske HJK i vinter. Han har vært direkte skyld i en rekke baklengsmål, og flyttet mye rundt på banen uten å fungere.

Søndag erstattet han skadede Kent-Are Antonsen som venstre stopper.

Dermed må 1–0-målet i den over snittet viktige kampen mot Ranheim ha gjort godt for den blide landslagsmannen fra øst. Det hadde vært en prestasjon å bomme fra under en meter. Heldigvis for TIL og Pirinen gikk ballen i nettet. Mål er jo tross alt mål.

3) Azemi-skaden ingen ville se

Et skjær i gleden på en fantastisk TIL-dag var selvsagt Fitim Azemis skade. Å se den meget viktige spissen bli båret ut var ikke et pent syn. Hvor lenge Azemi er ute vet vi ikke i skrivende stund. Men ingen kan utelukke at det ikke blir langvarig.

Det som er sikkert er at TIL ønsker å beholde spilleren som er på lån fra Vålerenga, også neste sesong. Aksjene han har lagt inn er gode nok.

5) Bakengas retur

Mushaga Bakenga hadde ikke akkurat noe vellykket opphold i TIL – sett bort fra høsten 2017.

Så lite ønsket var han på Alfheim at han ble leid ut resten av kontraktsperioden som er ut 2019 i sommer. Da sto Ranheim klar til å hente den tidligere RBK-spissen med åpne armer.-

Og i Trondheim har han vært bortimot en suksess. Etter å ha gått skadet og målløs i mange måneder scoret Bakenga umiddelbart etter overgangen. Han står med to mål og flere målgivende pasninger, noe som var totalt mangelvare nordpå den siste tiden.

Derfor var mange spent på å se Bakenga igjen på Alfheim, en retur som ble bra for TIL – ikke den utlånte trønderen.