Uefa med «sterk anbefaling» til medlemslandene

Samtidig åpnet Uefa for å høre på dem som på grunn av spesielle omstendigheter føler at dette ikke kan gjennomføres.

Det ble gjennomført en videokonferanse med deltakelse fra generalsekretærene i de 55 nasjonale særforbundene tilknyttet Uefa, deriblant Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund.

De som håpet på beskjeder om avviklingen av landskamper og europacupturneringene fikk ingen klare svar på tirsdagens møte.

– Det var for det meste et informasjonsmøte, og det var ikke mye konkret som kom ut av det. Budskapet var at vi om mulig skal gjennomføre sesongen både for aldersbestemte klasser og i seniorfotball, sier Bjerketvedt til NTB.

– Det er mulig at det blir mer konkret etter Uefa-styremøtet torsdag, men trolig må vi vente til styremøtet i mai.

Unntak

Mest handlet det om avviklingen av de nasjonale klubbturneringene.

– Det ble gitt en sterk anbefaling om at den nasjonale toppserien og cupturneringen bør fullføres, men det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller så snart retningslinjer angående kvalifisering til europacupturneringer er utarbeidet for serier som ikke fullføres, står det i en uttalelse fra Uefa.

Flere detaljer rundt dette vil bli offentliggjort etter torsdagens styremøte.

Belgia har tidligere anbefalt at serien avsluttes, men endelig avgjørelse om dette er utsatt to ganger, sist til kommende mandag. Uefa-president Aleksander Ceferin har tidligere sterkt oppfordret belgiske Pro League til ikke å gi opp sesongen og sagt at landet kan miste sine europacupplasser om det ikke gjøres.

Planer

Alle europeiske ligaer unntatt den hviterussiske er stoppet som følge av viruspandemien, men det er håp om at man kan begynne å spille kamper igjen i tide til å fullføre sesongen.

EM-sluttspillet er utsatt til neste år, og de siste rundene i mesterligaen og europaligaen er satt på vent for å gi landene anledning til å avslutte sine nasjonale klubbturneringer. Ifølge den italienske avisen Corriere dello Sport foreligger det planer om å spille mesterligaen ferdig i tiden 7. til 29. august.

Stadig flere ligaer begynner å konkretisere planer om å starte spillet igjen med tomme tribuner, og tysk Bundesliga kan bli først ut. Der håper man å være i gang 9. mai.