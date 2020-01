Utenlandsk klubb la inn bud på storscoreren. Molde takket nei.

Administrerende direktør i Molde Fotball AS, Ole Erik Stavrum, bekrefter at MFK nylig fikk inn et bud på Leke James fra en tyrkisk klubb.

Tyrkerne skal imidlertid ikke ha lagt nok penger på bordet til at Molde fant budet interessant.

– Det har vært interesse for Leke James fra en tyrkisk klubb. Der har vi pent takket nei til et bud. Budet var totalt uinteressant, sier Stavrum til Eurosport.

Både Eurosport og VG har skrevet om saken onsdag.

Det har versert rykter på sosiale medier de siste dagene om at det er Göztepe som er interesserte i Moldes sterke angriper. Tidligere Molde-spiller Zlatko Tripic er på vei til samme klubb.

– Vi er jo en klubb som skal selge spillere, så det må vi hele tiden være forberedt på. Så skal vi samtidig spille kvalik til Champions League, så vi vil hele tiden sørge for å stå best mulig rustet til det, sier Stavrum til Eurosport.

Den nigerianske spissen har kontrakt med Molde ut 2020.

Molde reiste onsdag til Spania og ankom Pinatar på ettermiddagen. Der skal laget være på treningsleir i ti dager.

Trond Strande er gjest i denne ukas episode av RB-sporten. Hør podkasten her: