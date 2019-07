Nest-Stotra sliter med å betale regningene sine, og vil samarbeide med Sotra SK om et nytt topplag. Men de involverte i sammenslåingen mellom Fyllingen og Løv-Ham, har blandede erfaringer med at en økonomisk presset klubb søker et samarbeid med en annen klubb.

Nest-Sotras trenar trur ny strile­klubb vil gi opprykk og spel i Europa