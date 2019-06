Mathiesen senket Sunndal da Herd tok livsviktig seier

Det var Martin Mork Breivik som sendte hjemmelaget i ledelsen da han utnyttet en feil hos bortelaget etter 20 minutter, men bare fem minutter senere utlignet Ådne Bruseth til 1–1. Men like før pause sendte Bendik Mathiesen Herd opp i 2–1.

Herd-spissen fulgte opp med to nye scoringer etter pause, så reduserte Vegard Ledal til 4–2 med ti minutter igjen å spille. Men kun to minutter senere fastsatte Erlend Fjeldstad sluttresultatet til 5–2 for Herd, som dermed klatrer opp fra bunnstriden etter sin tredje strake seier.