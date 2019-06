Tidligere i år har ham ymtet om at han kunne være interessert i en sjanse til å få spille utenlands, men den ambisjonen vedgår han er satt på vent.

– Jeg har jo diskutert dette en del hjemme, og både jeg og samboeren mener at dette var en god løsning for meg og oss. Vi har to små barn, og det passer godt for oss å bli værende her nå.