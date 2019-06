Odd skutt i senk av Sarpsborg-tenåring

Sarpsborg 08 – Odd (2–0)

– Vi tar med oss tre poeng og to mål av meg. Vi skal bare jobbe hardt videre, sier Larsen til Eurosport.

Østfoldingene hadde fire strake tap før det snudde søndag. Odd var ikke til å kjenne igjen fra før landslagsoppholdet. Dit kom skienslaget med fire seire i ryggen.

Odd ble stoppet av en 193 centimeter høy unggutt med målgenet i orden. Moren Vibeke Strand bøttet i sin tid inn mål for Kvik Halden. Pappa Atle Wester Larsen skal ha rekorden i scoringer på seniornivå i Halden-fotballen.

Odds tap gjør at Molde på det meste kan ligge tre poeng bak telemarksklubben når lagene har spilt like mange kamper. Lagene møtes også for første gang i år i Skien 5. juli.

Nydelig

Sarpsborg var best og farligst i 1.-omgangen. 1-0-ledelsen kom etter en presis kontring. Den ble avsluttet av Larsen med et skudd som sendte ballen inn oppe i lengste hjørne.

Odd-keeper Sondre Løvseth Rossbach var nylig med A-landslaget til kampene mot Romania og Færøyene.

Det hjalp ham ikke etter 21 minutters spill i Østfold. Larsens avslutning var utagbar.

I den kategorien kommer ikke 2-0-målet like etter pause. Larsen var igjen mannen som skjøt. Ballen gikk inn nede ved Rossbachs venstre stolpe, og scoringen kommer nok til å irritere keeperen en stund selv om sommersolen kan ha spilt inn.

Christoffer Andersen / NTB scanpix

Reprise?

Larsen var en sesong (2017–18) på utlån der han spilte for Milans ungdomslag før han returnerte til Sarpsborg.

Odd var best i annenomgangen, men tapte. Skienslaget kan trøste seg med statistikk. Laget som hadde flest poeng etter ti serierunder, vant seriegullet de seks siste sesongene.

Odd fortsetter Eliteserien hjemme mot Haugesund søndag. Sarpsborg setter seg på en vel time lang busstur og møter Vålerenga borte samme dag.

Før dette spiller lagene hjemmefra i cupens tredje runde onsdag mot Sandefjord (Odd) og Tromsdalen (Sarpsborg).

