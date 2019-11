Genk – Red Bull Salzburg 1–4

Nordmannen har vært ute med skade de siste kampene, og var ikke blant de elleve Salzburg-spillerne som startet bortekampen mot Sander Berge og Genk onsdag kveld.

Men han viste seg raskt frem da han entret Luminus Arena. Han serverte en målgivende pasning og fikk en nettkjenning annullert. Tre minutter før kampslutt scoret han også sitt 8. mål i årets Champions League da han fastsatte sluttresultatet til 1–4.

– Dette gjorde nok godt for Erling Braut Haaland etter skaden han har slitt med. Han så frisk og fin ut. Og han viser at Champions League er hans lekegrind, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i TV-studioet etter kampen.

Francisco Seco / AP

Fartsfylt

Det ble en fartsfylt 1.-omgang mellom lagene. Men scoringene kom ikke før mot slutten av omgangen.

I det 43. spilleminutt ga Salzburg-angriperen Patson Daka laget ledelsen 1–0. Den scoringen må Genk-keeper Gaëtan Coucke ta på sin kappe. Han ga en livsfarlig retur på et langskudd, og Daka var våkent frempå.

Bare to minutter senere sto det 0–2 på måltavlen. Etter en fin opprulling hamret Takumi Minamino inn kveldens scoring nummer to med et skudd som gikk langs bakken i motsatt hjørne.

Genk, med Sander Berge på midtbanen, var en skuffelse de første 45 minuttene. Nærmest var Mbwana Samatta, men Salzburgs keeper Carlos Miguel Coronel reddet skuddforsøket fra 12 meters hold mesterlig.

Haaland-assist

Erling Braut Haaland ble byttet inn i det 62. spilleminuttet. Sju minutter senere var han nest sist på ballen da spisskollega Hee-chan Hwang økte til 0–3. Jærbuen la hardt inn med sin fryktede venstrefot, og Hwang kunne enkelt sette ballen i mål.

Kvarteret før slutt trodde de aller fleste at Haaland kom på scoringslisten. Han skjermet ballen foran en av Genks midtstoppere før han på sikkert vis sendte ballen i nettet. Men scoringen ble annullert.

Mye tyder på at det var en duell tidligere i angrepet som var årsaken.

MATHIAS MANDL / BILDBYRÅN

Haaland-scoring

Genk reduserte til 1–3 fem minutter før slutt ved Mbwana Samatta. Han headet ballen i åpent mål etter en svak retur fra Salzburg-keeper Coronel.

Bare to minutter senere var det igjen duket for Haaland-show. 19-åringen tok med seg ballen fra omtrent midtstreken og forserte fremover. Etter litt kluss ble han spilt fri, og fra åtte meters hold var han bombesikker med venstreslegga.

– Han er iskald når han får muligheten. Det er fort gjort å gå for kraft i slike situasjoner, men det ser så kontrollert ut når han bredsider ballen i mål, sa TV 2s kommentator Petter Myhre.

Flere scoringer ble det ikke, og Red Bull Salzburg-spillerne kunne juble for tre viktige poeng. Ettersom Liverpool og Napoli spilte uavgjort 1–1 på Anfield, har Haaland & Co. fortsatt mulighet til å avansere til sluttspillet. Laget ligger to poeng bak Napoli, og tre bak Liverpool. Det gjenstår én kamp i gruppespillet.

Ned fra toppscorertronen

Erling Braut Haaland tronet på scoringstoppen i turneringen inntil Robert Lewandowskis målshow tirsdag kveld. Den polske stjernespissen noterte seg for fire scoringer da Bayern München tok sin femte strake seier i gruppespillet. Lewandowski står nå med 10 scoringer i turneringen denne sesongen.

Haaland har scoret i alle Salzburgs fem kamper i Champions League så langt og står med med åtte mål totalt. Den 19-årige spisskometen har til sammen 27 mål på 19 kamper for Salzburg i ulike turneringer denne sesongen.

Erling Braut Haaland scoret hat trick i 1.-omgang i det omvendte møtet mellom lagene tidligere i høst. Den gang vant Red Bull Salzburg hele 6–2.