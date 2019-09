Tarik Elyounoussi smiler bredt. Han har akkurat fått spørsmål om hvordan det blir å dra «hjem» til Friends Arena og entre bortegarderoben. Stadionet, med en kapasitet på 50.000, er til daglig 31-åringens egen lekestue med sitt AIK.

– Det blir spesielt, men banen er den samme. Jeg kan alle smutthullene på banen, så jeg har en liten fordel der, sier han til Aftenposten.

Sist søndag spilte han på den samme banen foran 45 367 tilskuere i toppoppgjøret mot Djurgården. Det vant AIK 1–0, blant annet etter at kampen ble stoppet underveis på grunn av røyk fra tribunene.

– Når vi spiller våre hjemmekamper i AIK, prøver vi å få det til å bli en heksegryte. De skal helt sikkert prøve på det samme på søndag. Svenskene er kjent for å lage god stemning, men det skal ikke skremme oss, tvert imot, sier Elyounoussi om det som venter det norske laget.

SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

– De ser litt ned på oss

Allerede direkte etter at Norge hadde slått Malta 2–0, startet småkjeklingen mellom Norge og Sverige da Martin Ødegaard omtalte Sverige som «lillebror».

Tradisjonelt sett er det Norge som har at den rollen. Det er noe Elyounoussi har merket godt etter at han kom til svensk fotball.

– De ser litt ned på oss. Det har de egentlig gjort i alle år. De sier at vi er mer en skinasjon og at vi ikke er i nærheten av det de er i fotball.

JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

– Hva svarer du når du får de stikkene?

– Det blir vanskelig når jeg er alene mot alle. Jeg har heldigvis gjort det ganske bra på laget, så folkene rundt er overrasket over at en nordmann gjør det så bra i Sverige.

For Elyounoussi har virkelig levert varene siden overgangen fra Olympiakos til svensk fotball. I sin første sesong scoret han 8 mål på 22 kamper. Denne sesongen har det blitt 10 mål på 17 kamper i Allsvenskan.

– Det tror jeg ikke de likte i starten, men nå har jeg faktisk fått mange gode tilbakemeldinger og de er blitt mer glad i nordmenn etter at jeg kom til AIK, bemerker han.

Inn mot nabooppgjøret har Elyounoussi og lagkamerat Sebastian Larsson snakket mye om det som venter på Friends Arena.

JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

Når de igjen møtes til trening med klubblaget etter landslagssamlingen, kan det fort være at Elyounoussi kan ta igjen for de mange kommentarene han har fått høre.

– Vi har veldig mye bra på gang nå, vi har en fantastisk fin gruppe med unge spillere som har fått prøve seg en god stund nå og fått erfaringen som er veldig viktig. Så håper jeg vi kan videreutvikle dette og at vi kan ende opp med et mesterskap.

Fakta: Norges ti kamper i EM-kvalifiseringen 5 siste: Norge – Malta (2–0) Færøyene – Norge (0–2) Norge – Romania (2–2) Norge – Sverige (3–3) Spania – Norge (2–1) 5 neste: Sverige – Norge (8. september) Norge – Spania (12. oktober) Romania – Norge (15. oktober) Norge – Færøyene (15. november) Malta – Norge (18. november)

Landslagssjefen tror maktforholdet kan endre seg

For Norges svenske landslagssjef Lars Lagerbäck blir det også et spesielt oppgjør. Fredag lovet han at han skal synge den norske nasjonalsangen, selv i Sverige.

Mot Malta startet han med tre spillere som kunne spilt for et norsk U23-landslag: Erling Braut Haaland (19), Martin Ødegaard (20) og Sander Berge (21). Om Kristoffer Ajer (21) ikke ble skadet like før samlingen, ville han også vært i den norske lagoppstillingen.

De mange unge spillerne som allerede har tatt steget opp til A-landslaget gir Lagerbäck troen på at «lillebror»-stempelet i fødelandet vil bli visket bort om ikke lenge.

– Ja, det tror jeg definitivt. Sverige har også en hel del unge spillere, men jeg synes allerede i dag at landslagene er relativt jevne, om du ser på dem. For de guttene som har kommet frem, og de kommer enda flere, så ser det veldig lyst ut 2–3 år frem i tid.