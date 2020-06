Tysklands største avis: Haaland kan bli gjenforent med gamlesjefen

I etterkant av Dortmunds 0–1-tap for Bayern München, et tap som kan ha avgjort gullkampen i Tyskland, kom Dortmunds trener med uttalelser som flere tolket i retning av at hans tid i klubben nærmer seg slutten.

Etterpå har trener Lucien Favre slått tilbake og hevdet at det han sa kunne misforstås. Det har ikke bremset spekulasjoner om hvem som skal erstatte sveitseren som hentet Erling Braut Haaland til klubben.

Martin Meissner / AP

Første navn på lista var Niko Kovac. Nå skriver Sportbild at Haaland kan bli gjenforent med en gammel kjenning: Amerikaneren Jesse Marsch. 48-åringen trener østerrikske Red Bull Salzburg og trente Haaland i første halvdel av denne sesongen, før Bryne-guttens overgang til Bundesliga. Forrige sesong var Marsch assistent for RB Leipzig-trener Ralf Rangnick.

Ifølge Sportbild får Marsch mye av æren for at Haaland har blitt en av de aller mest ettertraktede spissene i verden. Avisen beskriver ham på følgende vis:

«Spillestilen hans stammer fra RB-skolen: modig, aktiv og aggressiv. Opptredenen hans er selvsikker og aggressiv.» En slik beskrivelse kan passe inn i Dortmunds filosofi, et lag som er kjent for underholdende og offensiv fotball.

På lørdag spiller Borussia Dortmund hjemme mot «norske» Hertha Berlin. Erling Braut Haaland ble skadet i kampen mot Bayern München og spilte ikke mot Paderborn i helga.