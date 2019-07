Preget fotballhelt avslørte alvorlig sykdom: – Er sikker på at jeg skal vinne denne kampen

En beveget Mihajlovic opplyste under en pressekonferanse lørdag at han vil vinne kampen for familien, barna sine, og for alle som elsker ham.

50-åringen sa at dette ikke var tårer av frykt og la til:

– Jeg kan ikke vente med å dra til sykehus og starte kampen mot kreften. Den er aggressiv, men ikke uslåelig. Jeg er sikker på at jeg skal vinne denne kampen, sa han.

Bolognas sportsdirektør Walter Sabatini opplyste at Mihajlovic vil fortsette som trener.

Den tidligere Jugoslavia og Serbia-spilleren vant serievinnercupen med Røde Stjerne i 1999 og cupvinnercupen med Lazio. Han er inne i sin annen periode som Bologna-trener. Han har også hatt ansvaret for Serbias landslag ved siden å ha trent Milan og Sporting Lisboa.

Som spiller var han i blant annet i Røde Stjerner, Roma, Sampdoria, Lazio og Inter. Han var kjent for en forrykende skuddfot.

