Ajax-helten tilbake i RBK-elleveren til den avgjørende kampen

LERKENDAL: Samuel Adegbenro returnerer til Rosenborgs startellever etter ikke å ha startet en kamp siden 4. juli. Da Rosenborg slo Ranheim 3–2. Adegbenro måtte da forlate banen med en lyskeskade. Noe han har slitt med siden.

Marius Lundemo mister kampen grunnet lyskeproblemer. Noe som gir Anders Trondsen muligheten til å vise Horneland hva han kan bidra med fra den dype midtbanerollen.

Eirik Horneland gjør to endringer på laget som tapte i Borisov forrige uke. Marius Lundemo og Yann-Erik de Lanlay erstattes av Anders Trondsen og Samuel Adegbenro. Det betyr at Alexander Søderlund som måtte forlate treningsfeltet med en ankelskade tirsdag, starter kampen for RBK.

Det første oppgjøret mellom Bate og RBK ble en innholdsrik affære for lagene. Bate tok en tidlig ledelse etter å ha skaffet seg et straffespark i det fjerde spilleminutt. Så utlignet RBK ved Anders Konradsen og lagene gikk til pause på stillingen 1–1.

Men i likhet med den første omgangen scoret Bate også tidlig i andre omgang. Rosenborg presset på for enda en utligning, men det ville seg ikke for RBK. Dermed vant Bate den første kampen 2–1.

Bortemålet til Anders Ågnes Konradsen kan bli avgjørende ettersom Rosenborg vil være laget som går videre om de skulle vinne 1–0 i onsdagens kamp.

Kampen kan abonnenter se på adressa.no. Sendingen starter 18.15.

Kan møte svensk motstand i neste runde

Dersom Rosenborg skulle ta seg videre vil de møte vinneren av svenske AIK og slovenske Maribor. Om det skulle ende med at Rosenborg taper sammenlagt for Bate, vil de gå over i Europaliga-kvaliken. Der vil de møte Sarajevo fra Bosnia.

Det er solgt i overkant av 12.000 billetter til kampen. Da lagene møttes i Borisov forrige uke var det rundt 14.000 til stede. Den store forskjellen denne kampen vil være at majoriteten av supporterne er kledd i hvitt og synger RBK-sanger.

På UEFAs rankingliste som baserer seg på de fem siste sesongene i Europa, skiller det 61 plasser mellom Rosenborg og BATE. Hviterusserne er på 55.-plass, mens RBK er nummer 116. Øverst på liste troner Real Madrid med Barcelona på plassen bak.

Dette er Hornelands utvalgte

Rosenborg stiller med følgende lag (4–3–3): André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling – Mike Jensen, Anders Trondsen, Anders Ågnes Konradsen – David Akintola, Alexander Søderlund, Samuel Adegbenro.

Benken: Arild Østbø, Gustav Valsvik, Djordje Denic, Gjermund Åsen, Pål André Helland, Yann-Erik de Lanlay og Emil Konradsen Ceïde.

Bate stiller med følgende lag (4–3–3): Anton Chichkan – Aleksei Rios, Zakhar Volkov, Slobodan Simovic, Aleksandar Filipovic – Dmitri Baga, Evgeni Yablonski, Stanislav Dragun – Jasse Tuominen, Maksim Skavysh, Igor Stasevich.

Benken: Sergei Chernik, Emil Jonassen, Evgeni Berezkin, Bojan Dubajic, Dmitri Bessmertny, Maksim Myakish og Hervaine Moukam.

Dermed bytter Bate én spiller fra det første oppgjøret. Nemanja Milic erstattes av finske Jasse Tuominen.