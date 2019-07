Ole Selnæs og Shenzhen på nedrykksplass etter nytt tap

For tredje kamp på rad gikk Shenzhen av banen uten mål, og seieren har uteblitt siden 5. mai. Siden den gang har Shenzhen spilt tolv kamper, hvor ni har endt med tap og tre har endt med uavgjort. På banen for det kinesiske bunnlaget har Selnæs vært i ti av kampene.

Selnæs spilte samtlige 90 minutter søndag, og markerte seg ved å få et gult kort seks minutter før slutt.

Brasilianeren Alex Teixeira scoret kampens to mål. Først på et straffespark, og deretter var han på rett sted til rett tid etter et godt innlegg fra italienske Eder.

Søndagens tap var det tolvte tapet på 20 ligakamper for Shenzhen, som med det falt ned på 15.-plass og under streken etter at Tianjin Tianhai vant sin kamp 1–0.

Motstander Jiangsu Suning er klubben Gareth Bale lenge var koblet til. Noen overgang til Kina ser det imidlertid ikke ut til å bli for waliseren. Søndag meldte blant annet BBC at overgangen har gått i vasken.