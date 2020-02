Sjarmtrollan har i en årrekke vært Norges beste futsallag, med to seriegull de siste årene og deltakelse i Champions League-kvalik.

Men nå skal ikke laget kun herje på parketten, for i 2020-sesongen har de bestemt seg for at de også skal ha et fotballag. Det nye laget starter i 6.-divisjon, som er det laveste nivået i Troms.