Bryne snudde på imponerende vis - så glapp seieren på overtid

Bryne snudde kampen mot Asker og lå an til tre meget viktige poeng i kampen om opprykk. Men på overtid utliknet hjemmelaget og sikret poengdeling.

13 minutter siden

Asker - Bryne 3–3 (2–1)

Det så svært mørkt ut for Bryne da Asker gikk opp i en 2–0-ledelse etter 35 minutter. Men Bryne responderte ikke lenge etterpå da Thierry Dabove reduserte like før pause. I den andre omgangen handlet stort sett alt om Bryne, og ti minutter før slutt, satte Dabove inn sitt andre for dagen fra straffemerket.