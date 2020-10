Ventetiden endelig over for flere lokale klubber: – Jeg er nesten litt rørt

Mandag kunne endelig deler av breddeidretten ha kontakttreninger igjen. I Vindbjart, MK og Donn er gleden stor over å kunne trene som normalt igjen for første gang på syv måneder.

12. okt. 2020 20:42 Sist oppdatert nå nettopp

– Ingenting gleder meg mer enn å se at spillerne mine er glade og fornøyde. Jeg er nesten litt rørt, for jeg ser hvor mye det betyr for spillerne mine.

Det sier Vindbjart-trener Steinar Skeie til Fædrelandsvennen noen få minutter etter at hans gutter har fullført første fotballtrening med full fysisk kontakt på syv måneder.