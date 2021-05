Klart for seriespill i 2. divisjon – breddeidretten må fortsatt vente

Fotballklubbene i 2. divisjon for menn fikk fredag godkjennelse til å starte treningskamper og etter hvert seriespill.

Foto: Bjørn S. Delebekk

Regjeringen følger anbefalingen fra Helsedirektoratet og godkjenner åpning for treningskamper i toppidretten i trinn 2 av gjenåpningsplanen etter koronapandemien. Det trinnet innføres torsdag 27. mai.

I anbefalingen heter det følgende:

«For øvrig toppidrett, inkludert nivå tre i herrefotballen, vurderes det at der kan det åpnes for treningskamper i trinn 2 og for seriekamper tre uker senere».

Dette er i tråd med planen Norges Fotballforbund har lagt for 2. divisjon i årets sesong. Elitedirektør Lise Klaveness i NFF skisserte tidligere i måneden et opplegg overfor NTB der 2. divisjon kommer i gang med seriekamper i midten av juni.

NFF har også berammet seriespillet med utgangspunkt i åpningen som fredag kom fra statsminister Erna Solberg (H). Åpning for seriekamper ligger i trinn 3 av gjenåpningsplanen.

Går for full sesong

I fjor ble sesongen amputert for 2.-divisjonsklubbene som følge av viruspandemien. Lagene spilte først enkel serie før de beste møttes i sluttspill.

I år er planen å gjennomføre full sesong, selv om den er blitt betydelig forsinket.

– Det er dét det jobbes for. Flertallet av klubbene ønsker det. Det blir utfordringer for noen med midtukekamper, men her må vi prøve å tilrettelegge så godt det lar seg gjøre, sa leder Kari Lindevik i Divisjonsforeningen til NTB tidligere i måneden.

2.-divisjonsklubbene er også involvert i cupen. I NFFs oppdaterte hovedterminliste ligger det inne at 1. runde skal spilles 24. og 25. juli. 2. runde går en uke senere, mens runde nummer tre planlegges 22. september. De fire siste rundene går først i 2022.

Ny bredde-smell

Mens 2. divisjon fikk grønt lys for treningskamper, ble det samtidig klart at breddeidretten ikke får unntak fra avstandsregelen i trinn 2, og at de dermed stadig må vente på å trene med kontakt.

Det er en nedslående beskjed for tusenvis av idrettsutøvere i bredden som hadde håpet på et unntak fra neste uke. Den eneste endringen for breddeidretten er at antallet personer som kan trene sammen, økes til 20 innendørs og 30 utendørs.

– Men avstandsregelen gjelder fortsatt, påpekte Solberg.

I Helsedirektoratets vurderinger ligger kontakttrening i bredden inne som en del av trinn 4 i gjenåpningsplanen.