Viking-børsen: «Han var Vikings beste, men konkurransen var ikke stor»

Her er spillerbørsen etter at Viking spilte en dårlig kamp og tapte 0–1 for FKH i Rogalands-derbyet.

Nå nettopp

VIKING - HAUGESUND 0–1:

SR-BANK ARENA: Det hadde gått 23 dager siden forrige kamp da Viking møtte FKH i det utsatte serieoppgjøret tirsdag kveld. Det var dessverre ikke vanskelig å se at Viking-spillerne manglet kamptrening. Samhandlingen offensivt var veldig fraværende.