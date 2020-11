Pellegrino senket Strømsgodset – gikk glipp av viktige poeng i bunnstriden

(Kristiansund - Strømsgodset 2–1) Drammenserne øynet muligheten for å kopiere fjorårets seier på Nordmøre, men så straffet Amahl Pellegrino (30) gamleklubben.

Moses Mawa sendte Strømsgodset til himmels da han ble stukket gjennom og hamret ballen forbi Sean McDermott i KBK-buret.

Men Amahl Pellegrino har fremdeles noe uoppgjort med Strømsgodset. Eliteseriens toppscorer ga tydelig beskjed om hva han syntes om gamletrener Henrik Pedersen etter å ha scoret to mål i Drammen.

Søndag scoret Pellegrino nok en gang to mål mot Godset. To nærmest identiske straffespark sørget for at vertene snudde fra 0–1 til 2–1.

– Vi gir bort to lette straffer. Det er altfor dårlig, sier Herman Stengel til Eurosport.

Først var det Olaug Skarsem som ble felt på klønete vis av Duplexe Tchamba. Myhra gikk til sin venstre, Pellegrino satte den til venstre for seg – altså motsatt vei.

Ti minutter etter scoringen var det Amahl Pellegrino som ble felt av Lars Christopher Vilsvik.

Pellegrino tok straffen selv. 30-åringen var iskald og satte ballen i samme hjørne. Denne gangen gjettet Myhra riktig, men straffen var for godt plassert.

– Han kan få lov til å gå dit alle dager i uka, sier Pellegrino til Eurosport, om sin velplasserte straffe.

– Det var deilig, sier KBK-trener Christian Michelsen.

Dermed står Pellegrino med 23 seriemål. Rekorden til Vidar Örn Kjartansson fra 2014 (25 seriemål på 29 kamper) lever farlig. Bodø/Glimts Kasper Junker scoret i 5–1-seieren mot Rosenborg, men er nå tre mål bak.

– Straffer må settes de også. Det er ikke bare, bare. Jeg har vært sikker hittil, sier Pellegrino til Eurosport.

Ti minutter før full tid ble Christophe Psyché vist ut med sitt andre gule kort. Likevel holdt Kristiansund unna og beholdt alle tre poengene.

– Andre omgang er ikke bra nok, sier Strømsgodset-trener Henrik Pedersen til Eurosport.

Mens Kristiansund kun er to poeng bak Rosenborg på fjerdeplassen som gir spill i Europa, er Strømsgodset fremdeles på kvalikplass.

– Jeg tror det skal gå veldig bra, sier Pedersen om sesonginnspurten.

