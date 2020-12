NFF vil granske Viking-saken etter «stor feil»

Det pågår hektisk møtevirksomhet i Viking. Hva konsekvensen av bråket rundt Bjarne Berntsen (63) blir, er fortsatt i det blå.

BITTERT BRUDD: Bjarne Berntsen er ferdig i Viking etter sesongen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

1. des. 2020 12:40 Sist oppdatert nå nettopp

Espen Auberg, leder for juridisk seksjon i Norges Fotballforbund (NFF), bekrefter til VG at de skal se nærmere på det svært kontroversielle bruddet mellom Viking og Berntsen.

– Vi tar en første runde på det nå i løpet av uken. Da vil vi be Viking om en forklaring. Før det vil vi ikke kunne si så mye mer, sier Auberg.

Rune Bertelsen, styreleder for Viking FK, innrømmer i et intervju med Stavanger Aftenblad å ha gjort «en stor feil» ved å la AS-styret ta seg av sluttforhandlingene med Berntsen.

Det var nemlig Bertelsen, som leder for Viking FK og dermed Berntsens sjef, som burde tatt seg av forhandlingene ettersom det er fotballklubben og ikke aksjeselskapet som er arbeidsgiver for Vikings spillere og trenere.

– Forhandlingene med Berntsen har vært utenfor vår kontroll. Vi erkjenner at i det øyeblikket vi ante at det var en konflikt, så burde vi tatt grep. Og da det kom opp at Berntsen ønsket å forlenge med Viking utover 2021, var det Viking FK som burde snakket med ham om det. Da det kom opp som tema, var jeg ikke våken nok, sier Bertelsen til VG.

Isteden var det styreleder Thor Steinar Sandvik i Viking AS som tok seg av dialogen med Berntsen, som endte i et bittert brudd og full konflikt torsdag.

Kjernen i konflikten mellom Berntsen og Viking AS er at treneren ønsket å fortsette som sportssjef i klubben i flere enn ett år, mens Sandvik kun tilbød ham en avtale som sportssjef ut 2021-sesongen.

I utgangspunktet hadde Berntsen en avtale som hovedtrener ut 2021.

Tirsdag varsler Bertelsen et møte i Viking FK-styret.

– Vi håper på en dialog med alle involverte parter så fort som mulig. Har vi begått et regelbrudd, så snakker vi gjerne med de som håndterer sånt (NFF), men nå har vi lyst til å finne ut hva Berntsen ser på som rett vei videre, og gå runder på hva vi gjør i klubben både på det helt korte og kanskje også lengre bildet, sier Bertelsen.

– Hva innebærer det i klartekst?

– Det betyr at vi må lage gode rutiner og beskrivelser for hvor ansvaret for rapportering ligger. Vi må ha god kontroll på disse tingene så vi ikke havner i denne typen sak en gang til. Jeg tror Viking kommer til å lære vanvittig mye av dette. Det kommer til å prege driften i mange år fremover.

– Kan dette ende med at du trekker deg?

– Det er opp til medlemmene i Viking FK å bestemme om jeg må gå. I utgangspunktet er det ikke noe problem om de vil det, men jeg har et ønske om å få lov til å rydde opp.

– Kan det ende med at Berntsen likevel fortsetter i Viking?

– Jeg aner ikke. Men i så fall er det Viking FK som må være med i prosessen, samtidig som vi må snakke sammen fordi det er AS som sitter på pengene.

Styreleder Thor Steinar Sandvik var preget og ordknapp da han snakket med VG tirsdag like etter klokken 12.

– Vi må sette oss ned og snakke litt. Vi har ikke fått summet oss så veldig. Jeg klarer ikke å svare noe fornuftig nå, sier Sandvik, som sier at det har pågått hektisk møtevirksomhet siden klokken ni tirsdag morgen.

– Vi er påvirket hele gjengen. Vi har satt klubben i en vanskelig situasjon, sier Sandvik, som varsler at det kan komme nyheter i løpet av kvelden eller onsdag.

Bjarne Berntsen sier tirsdag at han har fokus på onsdagens kamp mot Brann. Han understreker at han forholdt seg til «Viking som Viking», og ikke hvorvidt han forhandlet med FK eller AS.

– Ser du for deg at du likevel kan fortsette i Viking dersom det skulle bli aktuelt?

– Nei.

– Bertelsen sier at «kun Berntsen kan svare på hvordan vi kan gi ham den oppreisningen han fortjener». Hvilken oppreisning mener du at du fortjener?

– Jeg krever ingen oppreisning. Jeg er ferdig med saken. Nok er nok.

Berntsen ble enig med Viking AS om en sluttavtale som betyr at han forlater klubben ett år før kontrakten hans utløper. I kontrakten hans sto det at partene kunne bli enige om andre arbeidsoppgaver før 2021-sesongen, men dette kom de altså ikke til enighet om.

Det er Berntsens assistenter Bjarne Lunde Aarsheim og Morten Jensen som overtar som hovedtrenere i Viking fra og med 2021.