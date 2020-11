Kom inn og scoret kremmerhus: Dette sier brennhete Gregersen om utenlandsinteressen

Stian Rode Gregersen gjør alt riktig for tida. Det har naturlig nok ført til interesse fra utlandet. Han svekket ikke akkurat mulighetene for et proffeventyr etter innhoppet på Nadderud.

Stian Gregersen feirer scoringa sammen med Eirik Hestad og Etzaz Hussain på Nadderud. Fredrik Hagen

21. nov. 2020 18:51 Sist oppdatert nå nettopp

Stabæk – Molde 0-3

NADDERUD STADION: Molde jobbet på og var tålmodige mot Stabæk, før den forløsende 1-0-scoringa signert Leke James kom like før dommer Tom Harald Hagen blåste av til pause. I midtforsvaret sto Sheriff Sinyan og Martin Bjørnbak solid sammen, før nordlendingen måtte kaste inn håndkleet noen minutter ut i omgangen. Inn kom Stian Gregersen, som selv akkurat er tilbake etter skade.