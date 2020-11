Tidligere Glimt-helter i ekstase: – Er det mulig!?

I Bodø er det full fest. Blant festdeltagerne er noen av klubbens største helter gjennom tidene – fra seg av begeistring over årets gullag.

GULLFEST: Dagens spillere feirer seriegullet. Hyllestene renner inn fra gamle Glimt-spillere. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

22. nov. 2020 22:36 Sist oppdatert 9 minutter siden

Mens dagens Bodø/Glimt-helter sikret seriegullet i Drammen, satt en rekke gamle helter festet til TV-apparatet for å overvære den historiske hendelsen.

Stig Johansen (48) befinner seg på Aspmyra, hvor rundt 40 mennesker fra klubben var samlet for å se kamp, når VG slår på tråden. I bakgrunnen høres hyppige, høylytte smell.

– Det er full krig her!, sier Johansen, før fyrverkeriet, fyrt opp i midtsirkelen, tvinger han til å legge på og ringe opp et par minutter senere.

– Det er helt fantastisk! Er det mulig at vi her oppe i Bodø kan si at vi er seriemester!? For en selvtillit vi får her oppe nå, som om vi ikke hadde nok fra før, ler Johansen, som er spillerutvikler i klubben.

På samme gullfest er Ørjan Berg.

– Det er utrolig! Det er stort å ta det første nordnorske seriegullet, stråler han.

Fra hytta på Oppdal nyter Jahn Ivar «Mini» Jakobsen bragden.

– Alle som snakker nordlending er fryktelig glad nå. Alle vil snakke som oss nå. Når det skulle leies ut leiligheter i Oslo før, sto det på skilt: «Ikke for nordlendinger». Nå vil de helst ha nordlendinger, spøker den tidligere Glimt-spilleren.

Gjennom høsten har Johansen, Berg, Jakobsen og resten av Bodø gått og ventet på at gullet kunne innkasseres. Johansen tok sølv og bronse i Tippeligaen og sølv i cupen med Bodø/Glimt, men gikk aldri til topps med laget i sitt hjerte. Han er ekstra stolt over at det er flere unge, lokale gutter som bidrar til å endelig hente gullet til nord.

LEGENDE: Stig Johansen feirer scoring mot Rosenborg i cupfinalen. Foto: Tor Richardsen

– Vi er flink her oppe i Bodø! Dette er fantastisk for en klubb her oppe i nord. Jeg håper vi klarer å forsvare suksessen, og at det ikke går til hodet på oss. Nå vet vi hva som skal til, sier Johansen, som trekker frem arbeidet som har blitt gjort i klubben – fra trenere, spillere, spillerutviklere via alle i administrasjonen.

Glimt-toget har sust av gårde i rekordfart gjennom hele sesongen, og har bare tapt én kamp gjennom sesongen. Johansen begynte å ane at det kunne bli noe stort allerede i 6. serierunde.

– Da banket vi Brann her hjemme. «Ka faen som skjer?». Brann så ut som et bedriftslag, og vi var overlegne på teknikk, taktikk og forståelse, forteller han om 5–0-seieren.

Berg mener samholdet i klubben, byen og fylket er nøkkelen bak Bodø/Glimts suksess – spesielt etter at coronapandemien inntok Norge og resten av verden.

– Da den største krisen siden andre verdenskrig kom, sto vi sammen. Allerede i mars tenkte jeg at dette kom til å bli en veldig bra sesong. For mens alle andre permitterte, gjorde ikke vi det, og spillerstallen sa ja til lønnskutt for å holde klubben i gang. Da vet du at det kan bli noe stort, forteller Berg.

HÅRREISENDE: Ørjan Berg klarte ikke å vinne med Glimt. Nå har sønnen vært med å sikre det første seriegullet til Bodø. Foto: Terje Bendiksby

Sønnen Patrick har vært sentral for Bodø/Glimt gjennom hele sesongen, og har briljert på midtbanen – slik faren gjorde for 25 år siden.

– Det er ekstra stort å se han,, en egentlig alle de andre også, gå hele veien, sier Ørjan Berg, som samtidig ønsker å gratulere Tromsø IL med opprykket til Eliteserien.

«Mini» har troen på mer Glimt-jubel i årene som kommer.

– Definitivt. Veien ligger der, klar. De har god økonomi og sunn ledelse, og nå er det lagt en såle der. De har slått den ene rekorden etter den andre. Selv om de er en liten by kontra de andre, så klarer de å prestere igjen, sier Jakobsen, som nesten begynte å tro på gull da Rosenborg ble slått i tredje serierunde.

– Bodø/Glimt har et par dansker på laget, men også mange nordlendinger. Det minner litt om Rosenborg på 90-tallet, med mange trøndere, mener «Mini».