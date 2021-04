Ohi endelig tilbake på feltet - men seriestarten kan likevel ryke

Ohi Omoijuanfo (27) forteller at han har en del å jobbe med før han er skadefri.

Ohi Omoijuanfo jobber hardt for å komme tilbake raskest mulig. Men det er ikke sikkert at han rekker seriestarten om en måned. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

6 minutter siden

Molde-spissen har trent alternativt i stort sett hele år etter at han gjorde et inngrep i kneet i februar. 27-åringen gikk glipp av kampene i Europa League mot Hoffenheim og Granada, og han har ikke spilt kamp siden han satte inn to scoringer mot Sarpsborg i siste serierunde like før jul i fjor.

Etter mange uker med opptrening, har Ohi denne uka endelig fått være med på fotballøktene på Aker stadion.