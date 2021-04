Startet «opprør» som spredte seg i Europa: - Ikke overbevist

Kenneth Kjelsnes er stolt over at det norske supporteropprøret mot Qatar-VM har blitt synlig internasjonalt. Men vil fremdeles at Norge boikotter mesterskapet.

16. februar ble Kenneth Kjelsnes (venstre), sammen med «Megafonmannen» Jo Erik Øverby og «RBK-presten» Steinar Leirvik, av de aller første i Norge som utfordret «sin» klubb, Rosenborg, i Qatar-spørsmålet. Foto: Adresseavisen

5. apr. 2021 13:01 Sist oppdatert 8 minutter siden

- Det er fair å være uenig om boikott er det rette. Og det virker som at landslagets engasjement i Qatar-saken er ekte. Men vi har ikke latt oss overbevise. Vi mener fortsatt at boikott må til for å vise at store sportsarrangement ikke kan arrangeres i slike stater i fremtiden.

Det sier tidligere Kjernen-talsmann Kjelsnes til Adresseavisen, snart to måneder etter at Qatar-snøballen begynte å rulle «på ordentlig».