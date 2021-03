Ødegaard refses av ekspertene: – Helt middelmådig og ordinær

(Montenegro – Norge 0–1) Martin Ødegaard (22) har ikke imponert ekspertene i sine tre første kamper som landslagskaptein.

KAPTEIN: Martin Ødegaard. Foto: STEVO VASILJEVIC / REUTERS / NTB

Mot Gibraltar startet han som høyre indreløper, men ble byttet ut med skade i pausen. Mot Tyrkia var han anonym som høyrekant. Det samme var han i 1–0 – seieren mot Montenegro, da Ståle Solbakken til slutt byttet ham ut ti minutter før slutt.

– I dag er han helt middelmådig og ordinær, sier Kjetil Rekdal i VGTV-studio.

Den tidligere landslagskapteinen mener Ødegaard ikke spiller der han burde for Norge.

– Han spiller i feil posisjon. Det er en utfordring for oss å få plassert ham inn på dette laget hvis vi skal spille med to spisser. Han er litt bortgjemt på kanten, det blir ikke farlig. Når han får ballen, er det masse folk rundt ham. Han får ikke spilt stikkerne sine. Han burde spilt inni banen, sier Rekdal.

Bernt Hulsker var engasjert da han snakket om Ødegaard.

– Det er litt for pent og pyntelig fremdeles. Jeg må få lov å si det. Jeg synes det!

– Det går ikke på hvem som er rundt eller noe sånt ... Jeg synes han skal ta for seg mer, sier Hulsker og strekker armene i været:

John Arne Riise mener det Ødegaard har vist, er «sløvt».

– Han er kaptein og nummer ti. Da har han et visst ansvar. Det må han tåle å høre. Når han er svak. Han er ikke like involvert som vi håper, han slår ikke de pasningene og utfordrer ikke som vi håper. Det er sløvt, sier den tidligere venstrebacken.

Ståle Solbakken mener det blir feil å si at Ødegaard spiller «høyrekant».

– Han spiller nesten høyre indreløper, det er en skjev 4–4–2 der Mohamed Elyounoussi spiller bredere ut på venstrekanten, som er det målet vårt kommer på, sier landslagssjefen til VG.

– Hvordan synes du Ødegaard har fungert i denne rollen under samlingen?

– Jeg synes det er perioder hvor det fungerer, og perioder hvor det ikke gjør det. Han drar på seg mye oppmerksomhet, du må huske på det og, sier Solbakken og fortsetter:

– Nå skal vi analysere dette i ro og mak og se hva vi ender opp etter hvert. Dette er en rolle han kan spille fint. Det handler litt om hvem som er klare til enhver tid, vi har snakket mye om at han kan spille der, men også bak spissen eller som en av de to sentrale, for eksempel med Morten Thorsby som den andre.