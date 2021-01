Bundesliga direkte

Gladbach har vært i god form den siste tiden, med ti poeng på de siste fire kampene. Med seier i dag vil de hoppe opp til fjerdeplass, en plass Dortmund for øyeblikket har.

Dortmund har kun tatt ett poeng på de siste to kampene og trenger nok en seier i dag om de skal ha mulighet til å henge på Bayern München i kampen om ligagullet. Foran kveldens kamp er Dortmund ti poeng bak serielederen.

Braut Haaland scoret to mål mot nettopp Gladbach da Dortmund vant 3-0 hjemme i den første serierunden denne sesongen.

Erling Braut Haaland har gått målløs av banen de siste to kampene i ligaen. Nordmannen har tidligere aldri gått målløs av banen i tre serierunder på rad for Dortmund, men det kan altså skje i dag.

