Mjelde må opereres for kneskade - sesongen er over

Maren Mjelde (31) skadet seg stygt i ligacupfinalen mot Bristol City. Nå er det klart at landslagskapteinen må operere i kneet.

KAPTEIN: Maren Mjelde må operere, men sier at kneskaden ikke er like alvorlig som først fryktet. Foto: Berit Roald

Det ble klart etter at kvinnelandslagets kaptein var gjennom en MR-undersøkelse mandag.

Mjelde har selv publisert en skadeoppdatering på sin Instagram-profil mandag kveld.

«Dessverre er sesongen min over. Den gode nyheten er at kneskaden ikke er så alvorlig som den kan ha sett ut som. Jeg må gjennom en operasjon, men går alt etter planen, er jeg tilbake med laget til sommeren», skriver hun.

Det var fryktet at Mjelde hadde pådratt seg en korsbåndsskade, men ordlyden i innlegget tyder på at skadeomfanget kan være mindre.

«Takk til alle for alle meldinger, støtten har vært overveldende», fortsetter Mjelde, og understreker at hun har det best tenkelige støtteapparatet rundt seg.

Chelsea-stjernen måtte bæres av banen på båre underveis i ligacupfinalen mot Bristol City søndag. Hun hadde store smerter og fikk oksygentilførsel.

Umiddelbart ble det fryktet at landslagskapteinen hadde pådratt seg en alvorlig kneskade.

Chelsea vant til slutt kampen på Watfords hjemmebane Vicarage Road 6-0, men Mjeldes skade overskygget resultatet. Etter kampen var lagvenninnene og trener Emma Hayes preget.

– Dette er et bittersøtt øyeblikk for meg. Maren er en stor personlighet i garderoben vår. Hun er mammaen i laget. Den personen alle ser opp til. Jeg er knust, for å være helt ærlig. Jeg vet at dette var alvorlig, sa Hayes til BT Sport.

– Denne seieren var for henne, tilføyde hun.

Da spillerne løftet trofeet etter kampslutt, holdt tomålsscorer Fran Kirby opp en drakt med Mjeldes navn på. Kirby ble kåret til banens beste spiller.

I sommer skulle det i utgangspunktet blitt spilt fotball-EM, men mesterskapet er utsatt til neste år som følge av coronapandemien. Dermed står Mjelde ikke i fare for å miste EM.

VG var i kontakt med landslagssjef Martin Sjögren tidligere mandag. Da visste han lite om skadeomfanget til Mjelde.

I januar forlenget Maren Mjelde sin kontrakt med Chelsea ut 2022. Klubben har også opsjon på ytterligere ett år.