Brann-spillere om VM-boikott: – Vanskelig

Styret i Brann vil boikotte VM i Qatar. BT har spurt sentrale spillere om saken.

28 minutter siden

Styret i Brann vil at årsmøtet i klubben skal gå inn for boikott av VM i Qatar, et land som bryter menneskerettigheter og der tusenvis av arbeidere har mistet livet i VM-forberedelsene, ifølge en kartlegging fra britiske The Guardian.

Brann er en av mange klubber i Norge som har inntatt standpunkt om boikott, samtidig har styret i Rosenborg ikke ønsker å bruke boikott som virkemiddel.