Fotballklubben arrangerte jentedag for å stoppe frafall: – Krevende, men verdt det

Sandved IL opplevde deltakerrekord med over 140 jenter på jentedagen. Nå håper klubben arrangementet fører til lavere frafall og økt rekruttering.

10 minutter siden

– Det er veldig kjekt å se at spillere som har valgt å slutte i klubben kommer tilbake for å delta på jentedagen. Det er ikke sikkert de begynner å spille fotball igjen, men det er en mulighet, sier daglig leder Jone Vegard Thorsen i Sandved IL.

Siden korona stoppet all aktivitet på fotballbanen i mars, har klubben i Sandnes mistet flere spillere. Forrige helg arrangerte Sandved jentedag for å prøve å rekruttere nye spillere, friste noen av dem som har sluttet til å komme tilbake, men like mye for å motivere spillerne som er i klubben til å ville fortsette å spille fotball.