Hevder AaFK er ute etter Brann-spiller

Lars Arne Nilsen er på jakt etter en ny høyreback. Han skal ha sett seg ut en spiller han har trent før.

Nå nettopp

BA skriver at AaFK har sendt en forespørsel til Brann på den estiske landslagsbacken Taijo Teniste, som har kontrakt ut sesongen. Han var tidligere fast inventar på Lars Arne Nilsens Brann-lag, men backen har ikke startet etter at Kåre Ingebrigtsen kom inn som Brann-trener.

Ifølge avisa finnes det få grunner til at Brann skulle hindre en eventuell overgang. Dermed kan det bli opp til spilleren selv om han ønsker et klubbytte. AaFK har fra før av Shaquill Sno og Jørgen Hatlehol på høyresiden i forsvaret, mens Nenass har blitt brukt der når de to førstnevnte ikke har vært tilgjengelige.