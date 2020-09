Sju poeng opp til trygg plass. Slik svarer Start-treneren etter nok et tap

Start-trener Joey Hardarson ser at kvalikplass nå sannsynligvis er det beste utfallet for laget hans. Men han nekter å gi opp håpet om trygg plass.

– Det nytter ikke å være bekymret eller redd. Vi må være tøffe nok i skallen til å tåle å være i denne situasjonen. Vi må tåle at vi får et press på oss hvor vi er nødt til å vinne. Det er en del av det å være et godt fotballag: Å tåle det presset.

Joey Hardarson snakker med Fædrelandsvennen etter det som ble nok en tung Start-kveld.