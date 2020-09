AaFK er på jakt etter forsterkninger. Dette sier sportssjefen om spillerjakten.

Sportssjef Bjørn Erik Melland er ute på spillerjakt, men det er usikkert hvor mange spillere som det kan være aktuelt å hente.

I går sendte AaFK ut pressemelding om at Jordon Mutch er ferdig i klubben etter et totalt mislykket opphold i AaFK. Engelskmannen kom aldri i gang igjen etter at han skadet seg mot Sogndal i generalprøven.

– Dette er noe vi kom fram til i fellesskap, sier sportssjef Bjørn Erik Melland.