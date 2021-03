Disse fortsetter- og disse ble valgt inn i MFK-styret

Det ble ingen store omveltinger under tirsdagens årsmøte. Odd Ivar Moen fortsetter som styreleder i minst ett år til.

Odd Ivar Moen har vært styreleder i MFKs hovedstyre siden 2015. Tirsdag ble han gjenvalgt - uten motkandidater. Dette bildet er fra 2015. Foto: Bjørn Brunvoll

8 minutter siden

– Jeg har vært med i styret i 20 år, og har opplevd vanvittig mye iløpet av disse årene. Spesielt det siste tiåret, etter at vi hentet Ole Gunnar hjem i 2011. Det har vært en eventyrlig suksess som jeg gjerne vil fortsette å være med på, sier Odd Ivar Moen til Romsdals Budstikke etter tirsdagens årsmøte i klubben.

Han overtok for Øystein Neerland som styreleder i hovedstyret da Neerland ble administrerende direktør i 2015. Selv sier han at han fremdeles synes det er like givende.