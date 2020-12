Årets spiller før kvalikkampen: – Vi har ingenting å tape

Sivert Mannsverk ble i år kåret til årets spiller i OBOS-ligaen. Nå er Sogndal-kapteinen én kamp unna å kunne føre laget sitt opp til Eliteserien.

28. des. 2020 10:53 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

I dag venter Mjøndalen i en helt avgjørende duell om å få den siste plassen i neste års eliteserie.

– Dette blir en veldig bra kamp. Å kunne krone et år hvor jeg blir kåret til årets spiller med i tillegg å rykke opp, hadde vært helt sykt, sier 18 år gamle Sivert Mannsverk til VG.

Veien hans mot å nettopp bli kåret til den beste spilleren på det nest øverste nivået i Norge har ikke bare vært enkel. I 2018 opererte han begge leggene på grunn av muskellosjesyndrom. Enkelt fortalt er det et sjeldent syndrom som gjør at hinnene rundt leggmusklene er for stramme, som igjen fører til smerter.

Les også Mjøndalen unngikk direkte nedrykk: – Gjorde vondt fra adamseple og ned til mellomgulvet

Nøktern inngang

VG pratet fredag med både Mannsverk, toppscorer i Sogndal Kristoffer Hoven og trener Eirik Bakke. Noe alle tre da sa:

– Vi har ingenting å tape.

– Det er vel et opprykk å tape?

– Ingenting er krise i Sogndal. Vi har en ung gjeng som har fått lov til å bli god over tid. I dagens tropp e det flere som slo RBK i junior-NM i 2018. Før sesongen hadde jeg ikke trodd dette, så man er jo noe overrasket over at vi nå står her, sier Bakke.

Les også Sogndal klar for opprykksfinale mot Start eller Mjøndalen

Den samme tanken deler Mannsverk og Hoven. Alle tre er imidlertid klare på at de åpenbart ønsker å vinne kampen, og har troen på at det skal gå.

– Vi kommer inn i kampen med en fin form og masse selvtillit. Vi har også vært stuck her i bygda sammen nå i julen, så det er klart vi ønsker å avslutte denne perioden med et opprykk. Kommer vi opp på vårt beste, så slår vi Mjøndalen, sier Hoven.

Målrettet arbeid over tid

Bakke forteller om en noe langsiktig plan som en forklaring på den gode sesongen som Sogndal har gjennomført. Han forteller om rutinerte veivisere i form av Kjetil Wæhler, Bjørn Helge Riise og Steffen Ernemann som har vært innom i løpet av de siste årene. Han forteller at det har vært med å forme den unge generasjonen som nå skal kjempe om opprykk.

– Vi var jo nesten med helt inn om direkte opprykk. Nå kan vi avgjøre selv. Dette er en stor begivenhet for guttene, og mange her drømmer om å få spille fotball på det øverste nivået, sier Sogndal-treneren.

Alle tre tenker også før kampen at de kommer inn i oppgjøret som en såkalt underdog.

En av tingene som skiller de to lagene er stallsammensetningen. VG har regnet ut snittalder på troppene, da medregnet spillere som har spilt fem kamper eller mer for lagene. Da ender Mjøndalen opp med en snittalder på 26,4 mens Sogndal ender opp med en snittalder på 22,8.

– Vi må opp på maksnivå for å rykke opp her. Vi møter et rutinert lag med Gauseth som kaptein på 36 år, mens vi har Sivert på 18. Han kunne ha vært faren hans sikkert, ler Bakke.

Mannsverk selv har også gjort seg opp en tanke og to på aldersforskjellen på seg selv og Gauseth.

– Hva tenker du når jeg sier 18 vs. 36?

– Tenker vel kanskje kapteinene, ler Mannsverk og legger til:

– Det er litt sykt å tenke på at han har levd dobbelt så lenge som meg. Det viser kanskje litt på stallene også. Vi bygger noe som er veldig artig å være en del av, sier Mannsverk.