Viking mot millionpluss - dette redder overskuddet

Selv med korona og nesten tomme tribuner klarer Viking å levere et positivt resultat i år.

Vikings daglige leder, Eirik Bjørnø, roet de økonomiske nervene da Adrian Pereira ble solgt i sommer - og bare et fåtall sesongkortholdere ba om refusjon. Fredrik Refvem

17 minutter siden

SR-BANK ARENA: Et meget spesielt og utfordrende 2020 er i ferd med å gå mot slutten. Viking har fortsatt ikke avsluttet regnskapsåret, men daglig leder Eirik Bjørnø bekrefter overfor Aftenbladet at Viking Fotball AS lander på plussiden når nyttårsrakettene sendes opp.

– Dersom det ikke skjer noe uforusett med støtteordninger eller noe annet på tampen av året, ser det ut til at vi ender opp med et positivt resultat. Vi har god kontroll, sier Bjørnø.