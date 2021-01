Rekdal henter sin egen sønn til HamKam

Niklas Rekdal (25) har signert for HamKam der pappa Kjetil Rekdal er hovedtrener.

Kjetil Rekdal sammen med assistent Geir Frigård (t.v.) og sportssjef Espen Olsen. HAM KAM FOTBALL

Nå nettopp

Det skriver Hamar Arbeiderblad tirsdag, melder Eurosport. Overfor avisa avviser Rekdal at det kan bli problematisk når han skal ta ut laget kommende sesong i 1. divisjon. Rekdal viser til at sportssjef Espen Olsen og assistenttrener Geir Frigård har vært involvert i prosessen, også uten hans egen tilstedeværelse.

– Nå har han fått vist seg fram over tid, og han har vært positiv. Jeg tror ikke far-sønn-forholdet vil bli et problem i det hele tatt, men forstår at spørsmålet kommer. Vi har lange og tøffe diskusjoner rundt laguttakene. Du får ikke spille i HamKam om du ikke er god nok, sier Geir Frigård til Hamar Arbeiderblad.