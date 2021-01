Snakker ut om den brutale beskjeden fra Hareide

Etter sin sterkeste periode i RBK-drakt, fikk Gjermund Åsen oppleve toppidrettens tøffe virkelighet. Han ble regnet som overflødig på Lerkendal.

Gjermund Åsens RBK-fremtid henger i en syltynn tråd. Foto: Rune Petter Ness

6 minutter siden

- Det var et møte der jeg fikk beskjed om at han hadde andre han ville prioritere enn meg. Det er en ærlig sak. Det var det jeg fikk beskjed om, og da har jeg gjort så godt jeg overhodet kan for å endre meningen hans. Jeg fikk en utfordring i fanget, og den utfordringen tar jeg selvfølgelig. Ingen blir bedre av å legge seg ned på sofaen eller komme sur på trening, sier Gjermund Åsen til Adresseavisen.

- Det er sånne beskjeder man gir, og jeg setter pris på at han var ærlig. Samtidig har jeg hver dag hatt fokus på å gjøre mitt beste på trening, og ta ansvar for egen utvikling. Jeg har jobbet for å være best mulig forberedt, og gjøre det vanskeligst mulig for treneren å ta ut laget uten meg.