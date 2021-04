La inn nytt bud – derfor vil TIL ha Martin (25)

Går alt som TIL håper, så blir Martin Høyland (25) klar for klubben i løpet av kort tid.

TØFF DUELL: Martin Høyland takler her Thomas Lehne Olsen. Foto: Fredrik Hagen, NTB

12. apr. 2021 14:17 Sist oppdatert 8 minutter siden

For et par uker siden avviste Grorud et bud på midtbanespilleren, men rett før helgen kom TIL med et nytt bud. Det bekrefter team manager Lars Petter Andressen til iTromsø

– Vi ser jo på om det er mulig å få til. Tidligere har Grorud satt veldig høye krav, og det har ikke vi vært i nærheten av, men vi opplever at det er en litt mer positiv dialog nå, men det er fortsatt veldig langt unna at det skal kunne løse seg, sier Andressen til iTromsø.