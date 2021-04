Smitteutbruddet i Ålesund stopper AaFK-spillerens innreisesøknad: - Vi er veldig oppgitte

AaFK trodde David Fällman kunne starte på reisen til Ålesund denne uka, men nå har de fått en nedslående beskjed.

David Fällman har lenge vært klar for å reise til Ålesund på kort varsel, men nå må han smøre seg med mer tålmodighet. Foto: Privat

30. apr. 2021 12:51 Sist oppdatert 27 minutter siden

For litt over to uker siden ga myndighetene grønt lys for at også idrettsutøvere fra utlandet kunne få komme inn i landet. Men søknaden om innreise måtte skje via Sjøfartsdirektoratet, som først denne uka begynte å behandle søknader. Klubber som Brann, Rosenborg og Viking har fått inn sine spillere, noe som gjorde at AaFK trodde de også skulle få sin søkand om å få David Fällman inn godkjent.

Men nå har AaFK fått en nedslående beskjed.