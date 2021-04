Det har skapt reaksjoner i utlandet. Nå forklarer dommersjefen hvordan norske dommere skal lære seg VAR.

Den norske dommerstanden og fotballforbundet sikter fortsatt mot å innføre videodømming i 2023.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær er én av mange som har ytret seg negativt om VAR. Foto: PETER CZIBORRA / REUTERS

Kort om saken:

Videodømmingssystemet (VAR) skaper reaksjoner i utenlandsk fotball

Systemet kommer stadig nærmere Norge

Nå legges planene for hvordan det skal innføres i norsk toppfotball

Det utskjelte VAR-systemet er et viktig satsingsprosjekt for både Uefa og Fifa (det europeiske og det internasjonale fotballforbundet). Alle de største ligaene bruker det.

I 2023 kan norsk toppfotball følge etter.

Nils Fisketjønn er konkurransedirektør i Norges Fotballforbund. Han forklarer at VAR ikke bare er et dommerprosjekt, men heller et fotballprosjekt. Det er nemlig mye som skal på plass før det omfattende systemet kan brukes i norske toppseriekamper.

Blant annet må det rent tekniske på plass, i form av skjermer og all teknologi som er tilknyttet systemet. Dette er selvfølgelig ikke gratis, men hvem skal ta regningen?

– Vi er i dialog med toppklubbene om dette. Vi er ikke i havn, men det er naturlig å tenke at kostnadene splittes mellom ligaen og klubbene, sier Fisketjønn.

NRK har tidligere skrevet at VAR vil koste rundt ti millioner kroner hver sesong.

Fakta «VAR» (Video assistant referee) System som brukes for å hjelpe fotballdommere til å ta korrekte avgjørelser ved hjelp av videobilder og kommunikasjon med en VAR-dommer, som ser situasjonen på nytt. Skal kun praktiseres ved «åpenbare feil» når det er snakk om mål/ikke mål, straffespark, direkte røde kort og identifisering av spillere, altså at kort deles ut til rett spiller. Ble brukt i tellende profesjonelle kamper fra 2016. Er siden blitt innført i mange europeiske ligaer, blant andre Premier League. Vis mer

Er ønsket av dommerne

Så hvorfor skal toppfotballen ta i bruk et system som skaper såpass mye diskusjoner? På sosiale medier kommer reaksjonene så å si etter hver eneste runde i internasjonal fotball. Noen mener det å vente på VAR-avgjørelser fjerner den viktige spontane gleden i fotballen. Andre reagerer på at noen beslutninger likevel ikke blir riktige, eller at noen situasjoner sees nærmere på, mens andre får passere.

Det enkle svaret på spørsmålet over er at dommerne mener det vil bli enklere å dømme riktig. Etter 2018-VM hevdet Fifa at 99,3 prosent av de «kampavgjørende avgjørelsene» ble gjort riktig som følge av VAR. De la da til at tallet ville ligget på rundt 95 prosent uten.

– Det vil alltid være et lite gap opp til toppen, for mange avgjørelser vil fortsatt falle på dommerens skjønn. Da vil det også være avgjørelser ikke alle er enige om, sier dommersjef Terje Hauge i NFF.

Han og den norske dommerstanden har vært klare for VAR i norsk fotball siden systemet ble innført i internasjonal fotball. Han erkjenner samtidig at man må få det til å gå kortere tid mellom hendelsen i kampen og påfølgende VAR-avgjørelse.

Terje Hauge er tidligere toppdommer og nå dommersjef i NFF. Der jobbes det stadig med å få VAR på plass innen 2023. Foto: Terje Pedersen / NTB

Klare for å møtes

En annen grunn til at man ønsker VAR i Norge, er at norske dommere må bruke det for å bli plukket ut til internasjonale kamper. Akkurat nå føler Hauge at Norge er litt på sidelinjen, ettersom systemer er i gang i store deler av Fotball-Europa.

NFF har som mål å få på plass et prosjekt i løpet av sommeren. I tillegg til avklaring rundt de nevnte tekniske utfordringene, må også dommerne få tilstrekkelig opplæring. Her har Norge en fordel, ettersom man kan utnytte erfaringene gjort i andre ligaer. Da kan man også unngå flere av episodene som trenere, fans og spillere har reagert på.

Startfasen av prosjektet ser slik ut:

Del 1: En teoridel. Her samles dommerne for å gå gjennom alle reglene og det grunnleggende man må kunne for å praktisere VAR.

Del 2: Samlinger der dommerstanden går gjennom bilder og klipp for å bli enige om hvor listen for «åpenbare feil» som kan gjennomgås av VAR, går.

Spesielt det siste blir viktig. Eliteseriedommer Kai Erik Steen er klar på at man i Norge vil følge samme linje som Uefa kjører i sine turneringer.

– Vi kommer ikke til å kjøre «lokale tilpasninger» i Norge, slik vi kanskje ser blir gjort i andre europeiske land, sier Steen, som også er leder i Toppdommerforeningen.

Mjøndalens Ole Amund Sveen satte inn 2–2 målet av kvalifiseringskampen til Eliteserien mot Sogndal desember. Etterpå innrømmet dommer Tom Harald Hagen overfor NRK at målet skulle vært annullert. Mjøndalen vant 3–2 og beholdt plassen. Foto: Terje Bendiksby, NTB

Dommerne skulle helst vært i gang med prosjektet allerede. Om pandemien gjør det umulig for dem å samles i høst, skal det likevel ikke være noe problem å begynne prosessen over nett.

Deretter vil et naturlig neste steg være å bruke det i treningskamper, før systemet for alvor debuterer i Norge i 2023.

Om alt går etter planen.