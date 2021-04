Glimt-sjefens oppgjør etter stormen: – Uprofesjonelt

BODØ (VG) Han har holdt lav profil mens klubben har gått fra populær outsider til kontroversiell mester. Nå slår Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen (52) tilbake mot konkurrentenes utskjelling av Spania-turen.

GULT ER KULT: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen får gult kort i forbindelse med kamp mot Vålerenga og Dag-Eilev Fagermo i fjor. Denne våren har det også blitt hett mellom de to. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

I mars beskyldte Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin fjorårets gullvinner for dårlig moral da de dro på treningsleir i Marbella: «Etter min mening kan vi kaste fair play-ånden i dass og skylle ned».

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo høynet med å foreslå nekt av treningskamper mot Glimt for å utjevne det han mente var et konkurransefortrinn.

– Jeg fikk det med meg. Det som skuffer meg, er ikke at de går ut mot Bodø/Glimt, men vi står veldig lite sammen i norsk fotball. Det at vi driver og skyter på hverandre, gjør at hele produktet vårt kommer dårlig ut. Når vi på et tidspunkt skal stå sammen for å komme i gang med aktivitet igjen, så virker det for meg litt uprofesjonelt, sier Knutsen til VG og legger til:

– Utover det bryr jeg meg veldig lite om hva de mener om det. Og jeg vet litt mer enn de kanskje tror vi vet. Jeg vet at de sjekket veldig nøye opp selv hvordan de skulle komme seg til Spania. Det gjør det enda litt morsommere.

– Forstår du reaksjonene?

– Vi føler at vi står inne for den avgjørelsen. Det har kommet mange moralske pekefingre. For å være helt ærlig bruker jeg veldig lite tid på det. At det er ulike meninger, synes jeg vi skal akseptere, men det endrer veldig lite for oss, sier Glimt-sjefen i VGTV-programmet «Silly Season», som du kan se i sin helhet her:

Slik svarer klubbene

VG har konfrontert både Lillestrøm og Vålerenga om beskyldningene fra Knutsen.

– Vi har gjennom hele høsten og vinteren kontinuerlig sjekket opp og diskutert alle muligheter og priser i inn- og utland slik at vi skulle være forberedt på alle eventualiteter. Sluttvurderingen ble likevel den samme hver gang, nemlig at vi ikke ønsket å trosse myndighetenes reiseråd, og at vi ønsket å være lojale mot fellesskapet vi har hatt i norsk fotball gjennom pandemien, sier sportssjef Jørgen Ingebrigtsen i VIF.

– Det som er helt skuddsikkert, er at LSK ikke har tatt noe initiativ til å sjekke noe som helst vedrørende utenlandstur i år. Selv om det isolert sett også hadde vært bra for oss sportslig. Økonomisk hadde vi også hatt midler til det. Men det ble tidlig foretatt beslutning i klubben på dette, da inngangen til året viste oss at pandemien ville vare lenger. Vi ønsket å stå samlet i den nasjonale dugnaden i Norge generelt, og internt i norsk toppfotball spesielt, sier LSKs Mesfin og tilføyer:

– Dette tross for tilsendte tilbud fra flere ulike aktører, som vi avviste like fort som de kom til oss.

– Tidsspørsmål før det snur

Medieomtalen av Glimt har endret seg radikalt fra forrige sesong. I fjor var de eventyrlaget «alle» elsket – i år har overskriftene som oftest vært negative: Kasper Junker og agent Christian Bysted gikk til krig, Vålerenga-signeringen Amor Layouni kritiserte dem også, før det toppet seg med femukersoppholdet i Marbella.

– Hvis du blir bygget for mye, er det bare et tidsspørsmål før det snur, sier Knutsen.

– Vi har alle et ansvar for å gjøre det vi kan gjøre for at vi ikke sprer smitten. Det er kanskje det aller viktigste for meg. Vi reiste til Spania og levde under et smitteregime som var helt ekstremt profesjonelt. Vi var også heldige, for to dager etter at vi reiste, stengte alt ned her i Bodø, og da kunne vi ikke trent, sier Knutsen, som mener klubben er nødt til å ta kyniske avgjørelser foran en sesong der de skal ut i Champions League-kvalifisering:

– Når du skal spille i Europa, om det er oss, Rosenborg eller Vålerenga, så representerer du Norge også. Det vi presterer i Europa, betyr mye for norsk fotball. Av og til synes jeg det er viktig at vi er flinke alle sammen til å se hele bildet. Personlig er jeg veldig glad for at vi kom oss til Spania og fikk trent godt de fem ukene.

– Skyteskive

Knutsen understreker at laget bodde totalt skjermet på et hotell der de ansatte også bodde der og var coronatestet, samtidig som de kunne trene i gode værforhold og på strøkne gressmatter hver dag.

– Når vi er kommet til august og september er det ingen som kommer til å spørre hverken Bodø/Glimt eller syklister eller andre idrettsutøvere hvor flinke de var i coronatiden. Vi driver med toppidrett, og toppidretten er på mange måter brutal. Det er mange hensyn man må ta, folk ser ting fra sin synsvinkel, det har vi respekt for, men vi må ta avgjørelsene som passer for oss, sier Knutsen.

– Har dere blitt høye på dere selv etter i fjor?

– Nei, det håper jeg virkelig ikke. Jeg føler at vi har en god kultur her og vet etter min mening hva som skal til. Men det er ofte sånn når du har prestert litt og fått det til, så er det lett for at du blir skyteskive. Hvis andre mener det, får vi ta det til etterretning. Vi ønsker overhode ikke å fremstå som litt ovenpå. Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet. Men det er ikke så veldig nøye egentlig.

Bodø/Glimt starter tittelforsvaret hjemme mot Tromsø den 9. mai.