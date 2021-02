Ber NFF boikotte fotball-VM - Ståle Solbakken forstår kritikken

Tidligere landslagsspiller Tom Høgli (37) mener dialog med FIFA og myndighetene i Qatar ikke holder – og ber Norges Fotballforbund boikotte fotball-VM i 2022.

TIDLIGERE LANDSLAGSSPILLER: Martin Ødegaard (t.v.) sammen med Tom Høgli (t.h.) på landslagssamling i 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk

26. feb. 2021 11:48 Sist oppdatert 23 minutter siden

Landslagssjef Ståle Solbakken sier til VG at det som har skjedd i Qatar er «totalt uakseptabelt» og «helt forferdelig». Han forstår hvorfor Tromsø IL – og hans gamle FC København-elev Tom Høgli – reagerer.

Tromsø IL la ut oppfordringen om boikott på sin hjemmeside fredag.

– Vi støtter Tromsø i dette og oppfordrer NFF til å følge opp, sier Strømsgodset-leder Dag Lindseth Andersen til NTB.

Over 6500 fremmedarbeidere fra India, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka har dødd i Qatar siden landet for ti år siden vant konkurransen om å arrangere fotball-VM 2022. Det viser funn basert på informasjon fra regjeringskilder til den britiske storavisen The Guardian.

Det har blitt diskutert om antall døde faktisk stemmer.

– Dette er en erkjennelse av at vi er en del av den internasjonale fotballen, selv om vi er en liten klubb. Vi følte at det som er gjort tidligere ikke har vært så bra, så vi følte at det var på tide å ta frem neste verktøy i kassa, sier Tom Høgli, ansvarlig for samfunn og bærekraft i Tromsø IL.

Høgli har 49 landskamper for Norge, og han har også vært Norges kaptein. Han spilte flere sesonger under Ståle Solbakken i FC København.

KOLLEGER: Ståle Solbakken (t.v.) og Tom Høgli (t.h.) er tidligere kolleger fra deres til i FC København. Foto: Jostein Magnussen

– Helt uakseptabelt det som skjer

Solbakken har forståelse for ønsket om boikott, men han ser også etter andre muligheter som kanskje vil gi større effekt.

– Jeg tror at ingen i NFF eller i hele Norges befolkning synes at det som har foregått, og som sannsynligvis foregår, er greit. Det er helt uakseptabelt det som skjer der nede, sier Solbakken.

Han utdyper:

– Det som er viktig for meg er at det blir noe solidarisk over det – at målet med en boikott og andre aksjoner har som virkemiddel at arbeiderne skal ha det bedre og at mann og kvinne skal være likeverdige.

– Hva er målsettingen med boikotten? Er det å sette ned foten for det som har skjedd? Man kan ikke få tilbake et liv eller de skadene som har skjedd... De ligger jo der. Hva kan man gjøre for at dette skal få en kraftig forbedring og oppsving?

FC KØBENHAV: Tom Høgli (t.h.) var en viktig brikke i Ståle Solbakkens (t.v.) lag. Foto: Jostein Magnussen

Høgli er tydelig på at det NFF har gjort til nå, ikke er godt nok og at man må trå til med hardere virkemidler.

– Boikott er et litt annet virkemiddel enn det som de har brukt tidligere, sier Høgli.

Solbakken spør seg om en boikott vil gjøre en forskjell.

– Hva kan vi sammen få til? Det er ingen som på et moralsk prinsipielt grunnlag kan si at en boikott er noe annet enn en god aksjon. Det kan lett forsvares på alle mulige måter. Men er det det som gjør at arbeiderne får det bedre på sikt? spør landslagssjefen.

– Det er diskusjonen om hva som vil funke best, som nå må frem, legger han til.

Tromsø-spiller Ruben Yttergård Jenssen (32) stiller seg bak klubbens oppfordring til boikott. Fotballpresident Terje Svendsen sa på NRKs «Dagsnytt 18» onsdag at en boikott ikke er et effektivt virkemiddel så lenge NFF står alene.

– Det er det samme som å si at streik ikke hjelper, og det vet vi at ikke er sant. Dialog er den beste veien, men har det ikke funket. Vi i TIL vil si at «nok er nok», også håper vi at NFF snur, sier Yttergård Jenssen til VG.

– Det vi ønsker er å få NFF til å gå inn for en boikott. Det at NFF alene gjør det, tror jeg ikke hjelper, men vi må få med flere land og få den snøballen til å rulle, legger han til.

Aldri støttet FIFAs beslutning

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med NFF fredag, men onsdag svarte president Svendsen følgende til VG:

– NFF har aldri støttet FIFAs beslutning om å legge VM i fotball til Qatar. NFF har sammen med øvrige nordiske fotballforbund, LO i nordiske land og ILO (internasjonalt LO) drevet påvirkningsarbeid mot UEFA, FIFA og myndighetene i Qatar. Amnesty International har vært vår rådgiver. Vi har besøkt Qatar to ganger og møtt migrantarbeidere samt representanter for myndighetene samt det landets fotballforbund. Vi planlegger også videre aktivitet framover, sier fotballpresidenten.

BESØKT QATAR: To ganger har Terje Svendsen og NFF besøkt Qatar, og planlegger videre aktivitet fremover. Foto: Frode Hansen

– Er det aktuelt å boikotte mesterskapet hvis det ikke blir en bedring?

– NFF har valgt aktivt å bidra til å sette søkelys på forholdene i Qatar gjennom et nordisk initiativ og LO basert på nordiske verdier. En norsk boikott av VM (vi må jo først være kvalifisert) mener vi ikke ville bidra vesentlig i sette søkelys på forholdene i Qatar. For oss er det også vesentlig at Amnesty er av samme oppfatning. I møte med migrantarbeiderne har de bedt oss om å fortsette arbeidet med å sette søkelys på forholdene.

Flere klubber kan følge etter

Daglig leder i Stabæk Fotball, Jon Tunold, hadde ikke fått med seg nyheten om Tromsø sin boikott da VG tok kontakt.

– Det er i hvert fall ikke noe feil å gå ut med noe sånn. Så må vi diskutere om vi som klubb skal ta det samme standpunktet, sier Tunold.

Tidligere i uken gikk Stabæk Support kraftig ut, med et tydelig budskap: boikott VM i Qatar.

– Vi skal ha et årsmøte, hvor dette vil bli behandlet. Vi har fått med oss at det har kommet et innspill fra Stabæk Support, sier Stabæks daglige leder.

Jon Tunold (t.h.) sammen med sportslig leder Torgeir Bjarmann og assistenttrener Petter Belsvik. Foto: Jostein Magnussen

Årsmøtet finner sted neste uke, ifølge Tunold.

– Kan det hende at dere tar samme standpunkt som Tromsø?

– En skal ikke se bort ifra at vi skal komme med samme standpunkt, men det er for tidlig å si noe nå, sier Tunold.