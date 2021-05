Veland om Solskjærs motstander: – Han har gjort Europa League til sin egen

Viaplay-ekspert Petter Veland advarer Ole Gunnar Solskjær mot at Manchester United møter et lag som spiller historiens største kamp i finalen den 26. mai. Og at de har selve «Europa League-kongen» som trener.

TIDENES PRESTASJON: Villarreal-spillerne jublet som om de hadde vunnet finalen da det var klart at de hadde slått Arsenal i semifinalen. Det er tidenes prestasjon av den spanske klubben. Foto: John Walton / PA Wire

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Etter at Villarreal klarte 0–0 mot Arsenal torsdag kveld, er det klart for finale mot Manchester United i Gdansk – på samme dato som Solskjær scoret sitt vinnermål i Champions League-finalen i 1999.

Trener Unai Emery er – «som vanlig» – klar for Europa League-finalen. Dette er den femte gangen siden 2014.

Petter Veland kan det meste om spansk fotball – og har dette å si om Villarreal:

– Dette er et lag som har slått ut Arsenal, Dynamo Kyiv, Dinamo Zagreb og Red Bull Salzburg på vei til finalen. Og gikk gjennom gruppespillet med 17–5 i målforskjell. Det sier det meste.

EUROPA LEAGUE-EKSPERT: Unai Emery fotografert mot Arsenal torsdag kveld. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Veland fortsetter:

– Villarreal er et lag som behersker cupspill og Europa League – og har en trener som nesten har som vane å komme til Europa League-finalen.

Emery førte Sevilla til Europa League-trofeet tre sesonger på rad i 2014, 2015 og 2016 og kom deretter til finalen med Arsenal i 2019.

– Dessuten har Villarreal utelukkende dette å spille for resten av sesongen. De kommer uansett til å spille i Europa neste sesong, sier Veland.

– Hva slags fotball kan Manchester United vente seg?

– Det er et spillende lag, som er veldig forskjellig fra den motstanden som United har hatt i Europa League til nå med Real Sociedad og Granada.

– Samtidig er det et kompakt defensivt, godt strukturert lag, som er ekstremt gode på overganger.

– Hvilke spillere bør de se opp for?

– Gerard Moreno er storscoreren med 26 mål på 39 kamper totalt denne sesongen. Han har en fot eller et hode eller et kne eller noe i alt de foretar seg offensivt. Han er det store pådriveren, og en viktig årsak til at Villarreal har kommet så langt.

– I forsvaret er det midtstopperen Pau Torres som styrer. Han har vært linket til Manchester United og vært på radaren deres. Derfor er det en spiller som de trolig har god oversikt over. Mange supportere av United har spurt meg hvem denne Torres er.

Les også Solbakken og Rekdal roser Solskjær for cupfinale: – Stor mulighet for tittel

– Og på midtbanen?

– Dani Parejo er dyptliggende playmaker. Han sørger for at ballen kommer fra A til B i den tempoet som han ønsker.

– Så var det treneren!

– Ja, Emery er Europa League-kongen med tre triumfer med Sevilla og finale med Arsenal. Han har gjort Europa League til sin egen. Selv om Europa League gir et begrenset rykte, så er det en veldig stor prestasjon å føre Villarreal til finalen – på bakgrunn av klubben og budsjettet og hvor klubben kommer fra.

Villarreal er en liten by i regionen Valencia.

– Dette er den første internasjonale finalen i klubbens historie – hvis vi ser bort fra en intertototurnering med lugubert nivå. At de nå er i finalen, er klubbens desidert største prestasjon i historien. Og det er Emery ansvar for.