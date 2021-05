Vikings avgåtte styreleder bidro med millionbeløp for å få Zlatko Tripic hjem

I det stille har Thor Steinar Sandvik bidratt med midler til spillerkjøp i flere år. I forrige uke bladde han også opp et millionbeløp da Viking trengte hjelp for å hente Zlatko Tripic tilbake.

Thor Steinar Sandvik har ved flere anledninger de siste årene gitt Viking ekstraordinære økonomiske bidrag for å styrke laget sportslig. Foto: Pål Christensen

SR-BANK ARENA: Det har vært stille rundt Thor Steinar Sandvik etter at 59-åringen tidlig i desember i fjor trakk seg som styreleder i Viking Fotball AS etter bare et drøyt halvår i vervet.

På en pressekonferanse valgte han til slutt å gå av på grunn av den kraftige turbulensen og misnøyen som oppsto i kjølvannet av Bjarne Berntsens utgang fra klubben.