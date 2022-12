Neymar og familien slipper fengsel og gigantbot: Frikjent for korrupsjon og svindel

Spanske påtalemyndigheter la ned påstand og to år i fengsel og en bot på drøyt 100 millioner kroner. Nå frikjennes stjernen og hans familie.

SLIPPER FENGSEL: Neymar, her utrøstelig etter å ha røket ut fra VM i Qatar for Kroatia i forrige uke.

Daniel Nerli Gussiås, VG

17 minutter siden

Det melder nyhetsbyrået Reuters tirsdag formiddag.

Saken dreier seg om overgangen fra Santos til Barcelona i 2013. Tidligere i år måtte Neymar og faren møte i retten etter anklager om korrupsjon og simulert kontraktssvindel i forhandlingene som kulminerte med at Neymar signerte for Barcelona.

Spanske påtalemyndigheter ba om to års fengsel og 10 millioner euro (99 millioner kroner) i bot for Neymar og faren, samt ett års fengsel for hans mor. De tidligere Barcelona-presidentene Josep Maria Bartomeu og Sandro Rosell var også tiltalt i saken.

Under rettssaken innrømmet faren, som opererer som Neymars agent, å ha mottatt 334 millioner kroner for at sønnen skulle gå til den spanske storklubben. Klubben Santos fikk bare 142 millioner.

Det er det brasilianske selskapet DIS, som spesialiserer seg på fotballmarkedet, som står bak anklagene som de skal stå overfor i retten. Selskapet eide 40 prosent av rettighetene til Neymar gjennom Santos, men mener de aldri fikk pengene de skulle ha.